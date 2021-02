MotoGp - Ecco la Ducati | la Rossa e i suoi nuovi piloti puntano al Mondiale

SkySportMotoGP : ?? La @ducaticorse si svela al mondo: ecco la nuova Desmosedici! ?? ?? Vi piace? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? Avintia è il primo team a presentarsi: ecco le sue nuove Ducati ?? ?? Vi piacciono le livree delle moto di Marini e… - JavierAntoln : RT @gponedotcom: LIVE STREAMING - Ecco le Ducati Demosedici GP21 di Bagnaia e Miller: VIDEO - Tra poco scopriremo i colori della belva di B… - ap_yama_tri : RT @gponedotcom: KTM torna in pista: ecco il prototipo della nuova sportiva 890: Accantonato definitivamente il progetto di una replica Mot… - infoitsport : MotoGp, ecco la nuova Ducati giovane. Bagnaia: 'Subito una gara. Poi il titolo' -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Ecco

La presentazione della nuova Rossa di Borgo Panigale è stata seguitissima dagli appassionati. L'obiettivo del team e della nuova coppia di piloti, Miller - Bagnaia, è uno solo: vincere il MondialeLe novità: rosso acceso e nuovo sponsor principale Lenovo. Sono stati mostrati in una presentazione rigorosamente on . - -Francesco "Pecco" Bagnaia ha commentato la notizia del suo approdo nel team ufficiale della Ducati in vista del Mondiale del 2021.Il pilota di MotoGP sembra aver trovato la serenità insieme a Natasha Tozzi, figlia del noto cantautore; i due sono stati sorpresi a Milano durante un incontro romantico ...