Monte Paschi: perdite per 23,5 miliardi negli ultimi 10 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'istituto senese, emerge dai bilanci, ha chiuso in rosso 8 degli ultimi 10 esercizi, segnati dall'acquisizione sopravvalutata di Antonveneta, dallo scandalo dei derivati e dall'esplosione dei crediti deteriorati Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'istituto senese, emerge dai bilanci, ha chiuso in rosso 8 degli10 esercizi, segnati dall'acquisizione sopravvalutata di Antonveneta, dallo scandalo dei derivati e dall'esplosione dei crediti deteriorati

