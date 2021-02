Mondiali Cortina 2021, Goggia: “Infortunio colpo durissimo, mi ha telefonato Mattarella” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sofia Goggia era presente alla conferenza stampa organizzata da “Casa Italia” nell’ambito dei Mondiali di sci 2021 a Cortina. Mondiali che la sciatrice azzurra è costretta a saltare per il recente Infortunio al ginocchio destro occorsole poco più di una settimana fa. “Stavolta mi serve davvero tanto coraggio. L’Infortunio è stato un colpo durissimo”, esordisce in videoconferenza, “però preferisco concentrarmi su cosa posso fare piuttosto che pensare a quello che non ho potuto fare, anche se la mattina faccio fatica a non pensarci. Poi faccio andare la giornata concentrandomi sull’inizio del recupero. Ma è più facile affrontare una discesa”. Poi Sofia ringrazia il Presidente della Repubblica Mattarella: “Una settimana ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sofiaera presente alla conferenza stampa organizzata da “Casa Italia” nell’ambito deidi sciche la sciatrice azzurra è costretta a saltare per il recenteal ginocchio destro occorsole poco più di una settimana fa. “Stavolta mi serve davvero tanto coraggio. L’è stato un”, esordisce in videoconferenza, “però preferisco concentrarmi su cosa posso fare piuttosto che pensare a quello che non ho potuto fare, anche se la mattina faccio fatica a non pensarci. Poi faccio andare la giornata concentrandomi sull’inizio del recupero. Ma è più facile affrontare una discesa”. Poi Sofia ringrazia il Presidente della Repubblica: “Una settimana ...

lucianonobili : Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del… - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - sportface2016 : #Cortina, #Goggia: 'Infortunio colpo durissimo, mi ha chiamato #Mattarella' - MariaAdeleNari : RT @jeperego: Bel servizio sul primo canale tedesco di solidarietà verso gli organizzatori dei Mondiali di #Cortinadampezzo per il maltemp… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina Goggia: "L'infortunio è stato un colpo durissimo"

Lo ha dichiarato Sofia Goggia parlando dell'infortunio al ginocchio che l'ha costretta a saltare i Mondiali di Cortina. "Una settimana fa mi ha chiamato il presidente della Repubblica Mattarella e mi ...

Mondiali Cortina 2021: SuperG femminile. Nuovi orari tv, italiane e favorite

L'attesa è più lunga del previsto ma i Mondiali di Cortina 2021 sono finalmente pronti a partire. Meteo, permettendo, domani ci sarà il debutto con il Super G femminile , gara cancellata a causa della nebbia nella giornata di ieri e ...

Mondiali Cortina 2021: SuperG femminile. Nuovi orari tv, italiane e favorite Quotidiano.net Cortina 2021, tutti al lavoro. Domani le prime gare, Calendario, meteo e orari Tv

Cortina d'Ampezzo (Belluno), 10 febbraio 2021 - Pronti a partire. Dopo i rinvii delle prime gare per maltempo oggi si disputeranno le prime gare. Nelle prossime ore si lavorerà per preparare al meglio ...

Goggia: "L'infortunio è stato un colpo durissimo"

"Stavolta mi serve davvero tanto coraggio. L'infortunio e' stato un colpo durissimo, pero' preferisco concentrarmi su cosa posso fare piuttosto che pensare a quello che non ho potuto fare, anche se la ...

Lo ha dichiarato Sofia Goggia parlando dell'infortunio al ginocchio che l'ha costretta a saltare idi. "Una settimana fa mi ha chiamato il presidente della Repubblica Mattarella e mi ...L'attesa è più lunga del previsto ma idi2021 sono finalmente pronti a partire. Meteo, permettendo, domani ci sarà il debutto con il Super G femminile , gara cancellata a causa della nebbia nella giornata di ieri e ...Cortina d'Ampezzo (Belluno), 10 febbraio 2021 - Pronti a partire. Dopo i rinvii delle prime gare per maltempo oggi si disputeranno le prime gare. Nelle prossime ore si lavorerà per preparare al meglio ..."Stavolta mi serve davvero tanto coraggio. L'infortunio e' stato un colpo durissimo, pero' preferisco concentrarmi su cosa posso fare piuttosto che pensare a quello che non ho potuto fare, anche se la ...