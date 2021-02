Mondiali Biathlon | oro Norvegia nella staffetta mista Italia sesta

Luca_Monta_ : Primi assaggi di #Pokljuka2021: ???? Johannes Boe ha resettato la stagione ???? Austria mina vagante dei Mondiali ????… - RaiSport : ?? #Mondiali di #biathlon: #Italia sesta nella staffetta mista Oro alla #Norvegia davanti ad #Austria e #Svezia ??… - FondoItalia : Biathlon - Dominio Norvegia nella staffetta mista che ha aperto i Mondiali di Pokljuka. Italia 6^ - nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, MONDIALI POKLJUKA 2021 ? La Norvegia conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista, prima gara dei M… - azzurridigloria : ? BIATHLON, MONDIALI POKLJUKA 2021 ? La Norvegia conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista, prima gara de… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Biathlon

L'Italia è sesta nella staffetta mista di apertura deididi Pokljuka, in Slovania. Una buona gara degli azzurri che però non sono mai entrati nella lotta per le medaglie. L'oro va alla Norvegia, con il tempo di 1h20.19.3, davanti all'...Pokljuka , 10 febbraio 2021 - Mentre idi Sci ancora non sono riusciti a partire , in Slovenia è partita la rassegna iridata dicon la prima gara, la staffetta mista. Nel grande evento non c'è stata lacuna sorpresa, ...Pokljuka, 10 feb. – (Adnkronos) – L’Italia è sesta nella staffetta mista di apertura dei Mondiali di Pokljuka. Una buona gara degli azzurri che però non sono mai entrati nella lotta per le medaglie. L ...Gara subito in salita per il quartetto azzurro che al primo poligono si attarda immediatamente con Bionaz, all'esordio assoluto mondiale, protagonista di due errori a terra. Poi si contiene in piedi ...