Mondiale per Club: Bayern Monaco-Tigres, dove vederla in tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ultimo atto giovedì 11 febbraio del Mondiale in Qatar a Doha. Si contenderanno il titolo il Bayern Monaco e i messicani del Tigres. I tedeschi hanno superato in semifinale gli egiziani del Al Ahly con una doppietta di Lewandowski mentre il Palmeiras, fresco della vittoria nella Libertadores contro il Santos, è stato eliminato dal Tigres con un rigore di Gignac. Il Bayern sarà privo di Goretzka, Martinez e Boateng ma parte favorito ugualmente anche se i messicani hanno sempre messo in difficoltà la nazionale tedesca. Partita che resta aperta e si preannuncia interessante dal punto di vista tattico.I DUE TECNICIBayern - Queste le parole del tecnico Hansi Flick: "Sarà una gara difficile contro una squadra con un gioco intenso e molta qualità sulle fasce. Li ho visti in ...

