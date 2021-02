Monaco Racing Team in Formula 1 dal 2022?

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’imprenditore Salvatore Gandolfo vuole entrare nel Motorsport. ROMA – Il progetto voluto fortemente dall’imprenditore italo-elvetico Salvatore Gandolfo è ormai ben avviato e anche i contatti con la Liberty Media sono continui. L’obiettivo del manager è quello di riuscire a portare il nuovoin gara nella stagione considerata da tutti come l’anno zero della1. La porta non è chiusa e nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità. Il circus si prepara ad accogliere il primodel Principato die, chissà, se in futuro proverà a convincere anche Charles Lecler. Gandolfo ci crede: “Siamo pronti ad ufficializzare la richiesta” Il progetto poteva avere un rallentamento solo con la conferma di una sorta tassa di iscrizione. Un passaggio che alcuni...

La squadra dovrebbe chiamarsiF1Team e potrebbe divenire l'undicesimo team sulla griglia di partenza negli anni futuri. Condizionale d'obbligo, perché la richiesta formale non è stata ...L'ingresso di un nuovo team in F.1? Uno scenario che non sembra impossibile. Anzi, c'è qualche possibilità di veder nascere il progettoF1Team dell'imprenditore italo - elvetico Salvatore Gandolfo. Fino a gennaio 2020, Gandolfo è stato Ceo del team spagnolo Campos in F.2 e F.3, e attualmente si occupa anche della ...La squadra dovrebbe chiamarsi Monaco F1 Racing Team e potrebbe divenire l'undicesimo team sulla griglia di partenza negli anni futuri. Sterzi a parte: E' tempo di accettare la transizione Rossa. Palla ...Sterzi a parte: E' tempo di accettare la transizione Rossa Apprezziamo l’atteggiamento di apertura di Stefano e della FIA e siamo pronti a fare i passi necessari per ufficializzare la nostra richiesta ...