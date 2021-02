Moglie e marito muoiono di Covid: la foto dell’ultimo incontro è struggente (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arriva da Manchester la storia che in queste ore sta scaldando il cuore di molti: quella di Derek e Margaret Flint, coniugi 91enni, morti di Covid dopo un ultimo, desideratissimo incontro avvenuto in ospedale, fortemente voluto dalla figlia che non sopportava l’idea che dopo una vita insieme la coppia non potesse dirsi addio per colpa del Covid. Malati di Covid ma distanti La storia è stata raccontata dal Manchester Evening News, che ha intervistato Barbara Smith, figlia della coppia. La donna ha raccontato che la prima ad ammalarsi sarebbe stata Margaret, inizialmente ricoverata al Wythenshawe Hospital e solo in un secondo tempo trasferita al Trafford General Hospital. Così, Barbara racconta come probabilmente sarebbe avvenuto il contagio per il padre: “Ovviamente, mio padre è stato entusiasta dell’idea di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arriva da Manchester la storia che in queste ore sta scaldando il cuore di molti: quella di Derek e Margaret Flint, coniugi 91enni, morti didopo un ultimo, desideratissimoavvenuto in ospedale, fortemente voluto dalla figlia che non sopportava l’idea che dopo una vita insieme la coppia non potesse dirsi addio per colpa del. Malati dima distanti La storia è stata raccontata dal Manchester Evening News, che ha intervistato Barbara Smith, figlia della coppia. La donna ha raccontato che la prima ad ammalarsi sarebbe stata Margaret, inizialmente ricoverata al Wythenshawe Hospital e solo in un secondo tempo trasferita al Trafford General Hospital. Così, Barbara racconta come probabilmente sarebbe avvenuto il contagio per il padre: “Ovviamente, mio padre è stato entusiasta dell’idea di ...

