Mirko Oro chi è: carriera, foto e vita privata dell’imprenditore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Conosciamo meglio la storia di Mirko Oro: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’imprenditore arrestato Mirko Rosa, per tutti ‘Mirko Oro‘, è stato arrestato nelle ultime ore venendo trasportato al carcere di Lugano in Svizzera. Da tempo su TikTok continuava a sfidare le forze dell’ordine: “Maresciallo non sprecare i soldi, tanto non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Conosciamo meglio la storia diOro: ecco tutte le curiosità sullaarrestatoRosa, per tutti ‘Oro‘, è stato arrestato nelle ultime ore venendo trasportato al carcere di Lugano in Svizzera. Da tempo su TikTok continuava a sfidare le forze dell’ordine: “Maresciallo non sprecare i soldi, tanto non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Notiziedi_it : Mirko Rosa, alias «Mirko Oro», arrestato in Svizzera: sfidava la legge su TikTok, «Ciao poveri» - infoitinterno : Il latitante 'Mirko Oro' su Tik Tok sbeffeggia i carabinieri, arrestato in Svizzera - Basarab_ : @GianniVEVO2022 Perché tu invece sei latitante all'estero come Mirko Oro? - VedeleAngela : RT @tempoweb: Sbeffeggiava i carabinieri su #TikTok, arrestato il latitante MirkoOro Ecco cosa diceva nei video ai militari - tempoweb : Sbeffeggiava i carabinieri su #TikTok, arrestato il latitante MirkoOro Ecco cosa diceva nei video ai militari… -