Mimmo Lucano sostiene De Magistris alle Regionali in Calabria: si candiderà come consigliere. “La sinistra corra unita” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “La candidatura di De Magistris rafforza la lotta contro le disuguaglianze e contro le mafie, per fermare lo sfruttamento schiavistico dei migranti nelle campagne. Nel solco di Peppe Valarioti, di Giuseppe Lavorato e di Peppino Impastato”. alle prossime Regionali di aprile, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che si è candidato alla presidenza della Calabria, potrà contare sull’appoggio di Mimmo Lucano. Dopo aver rifiutato l’offerta di correre per le Europee e anche alle elezioni calabresi dell’anno scorso, l’ex sindaco di Riace ha sciolto la riserva e si candiderà a consigliere regionale. La notizia è apparsa stamattina sul Manifesto dove Lucano ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Luigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “La candidatura di Derafforza la lotta contro le disuguaglianze e contro le mafie, per fermare lo sfruttamento schiavistico dei migranti nelle campagne. Nel solco di Peppe Valarioti, di Giuseppe Lavorato e di Peppino Impastato”.prossimedi aprile, il sindaco di Napoli, Luigi De, che si è candidato alla presidenza della, potrà contare sull’appoggio di. Dopo aver rifiutato l’offerta di correre per le Europee e ancheelezioni calabresi dell’anno scorso, l’ex sindaco di Riace ha sciolto la riserva e siregionale. La notizia è apparsa stamattina sul Manifesto doveha spiegato le ragioni della sua scelta: “Luigi ...

