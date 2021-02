Milano | Lendlease | proseguono i lavori per il business district di Santa Giulia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – È iniziata la messa in posa delle facciate di Spark One, il primo dei due edifici del nuovo complesso ad uso uffici e commerciale, promosso da, gruppo internazionale di real estate specializzato nella rigenerazione di aree urbane e disegnato da Progetto CMR, società di progettazione integrata milanese. Continua quindi la costruzione di uno dei maggioridie in Italia, nel quartiere. I due edifici sorgeranno nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria e metropolitana diRogoredo, assumendo quindi la valenza fortemente simbolica di nuovo portale d’ingresso alla città di. Il progetto prevede la realizzazione di due edifici per uffici di nove piani fuori terra, con un ...

"Il Business District di Santa Giulia continua a crescere - ha commentato Fabrizio Zichichi, Head of Retail e Project Lead di Santa Giulia per Lendlease" e il costante avanzamento nei ... ha detto Fabrizio Zichichi, head of retail e project lead di Santa Giulia per Lendlease. Spark One "vuole accendere la rinascita del quartiere di Santa Giulia e lo fa nel segno della ...