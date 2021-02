Milano | bambino investito da un Suv sulle strisce pedonali | è grave

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tragedia a, nei pressi di piazzale Brescia, dove undi 7 anni è statoda un Suvper poi essere stato trasportato in ospedale in codice rosso. MARCO BERTORELLO/AFP via Getty ImagesIntorno alle 8 del mattino di oggi, mercoledì 10 febbraio, undi sette anni è statoda un Suv amentre attraversava la strada. La tragedia si è verificata in via Dolci, in zona piazzale Brescia. Le condizioni del piccolo si sono rivelate subito gravi. Ti potrebbe interessare anche -> Empoli, esplosione in falegnameria: c’è un mortoda un Suv a ...

Milano, 10 febbraio 2021. Un bambino di sette anni è stato investito da un Suv questa mattina alle 8 in via Carlo Dolci, a Milano. Il piccolo è grave: è stato portato in codice rosso al Niguarda per un trauma al torace e all'...