Milan, Rebic nella ‘squadra della settimana’ di FIFA 21 (FOTO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'FIFA 21' ha inserito Ante Rebic nella squadra della settimana dopo la doppietta contro il Crotone segnata in 69 secondi Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 febbraio 2021) '21' ha inserito Antesquadrasettimana dopo la doppietta contro il Crotone segnata in 69 secondi Pianeta

AntoVitiello : Il #Milan si riappropria del 1° posto, gara dominata e tre punti in cassaforte. Giornata speciale per #Ibrahimovic… - ZZiliani : Il #Milan che recupera #Calhanoglu (due assist per #Rebic in pochi minuti appena entrato in campo) e fra poco… - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Milan, la doppietta di Ante Rebic gli vale un post nel TOTW di FIFA 21 - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: Sky - #Milan, #Rebic si scatena nella seconda parte della stagione - PianetaMilan : .@acmilan, #Rebic nella 'squadra della settimana' di #FIFA21 (#FOTO) - #ACMilan #Milan #SempreMilan -