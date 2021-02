Milan, Ibrahimovic è il rossonero che calcia di più | Serie A News (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ibrahimovic è il giocatore del Milan con più tiri nello specchio della porta. Segue il turco Hakan Calhanoglu Milan, Ibrahimovic è il rossonero che calcia di più Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le ultime notizie sulè il giocatore delcon più tiri nello specchio della porta. Segue il turco Hakan Calhanogluè ilchedi piùPianeta

Gazzetta_it : #Ibrahimovic pronto per #Sanremo: 'Un altro record'. E il #Milan teme distrazioni - OptaPaolo : 500 - Zlatan #Ibrahimovic ha realizzato la sua 500ª rete in carriera con i club, considerando tutte le competizioni… - AntoVitiello : Erano 15 anni che il #Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare. Otto volte senza subire reti: il Milan è l… - PianetaMilan : @acmilan , @Ibra_official è il rossonero che calcia di più | Serie A News - Shellshoker7 : RT @MilanNewsit: Milan, la CNN celebra Ibrahimovic: 'È come Tom Brady e Serena Williams' -