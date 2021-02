Milan, Gazidis: “Rinnovi? Sono fiducioso. Ibra eccezione a tutte le regole” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ivan, amministratore delegato del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le dichiarazioni Pianeta

AntoVitiello : #Gazidis: 'Mi sento milanese, ho un sogno per il club: voglio far parte del ritorno del #Milan in alto, con un Mila… - AntoVitiello : #Gazidis: “C’è la possibilità che #Ibrahimovic continui? Assolutamente, Zlatan sente emozione per questo club. E’ u… - AntoVitiello : #Gazidis: “Con #Maldini all’inizio avevamo lingue e culture differenti. Ma adesso cresciamo insieme. Adesso la nost… - elforokeegan21 : RT @AntoVitiello: #Gazidis: “C’è la possibilità che #Ibrahimovic continui? Assolutamente, Zlatan sente emozione per questo club. E’ una sfi… - lawxzss : RT @salda__: «Ibra? È eccezione a tutte le regole. Ha qualità personali, fisiche e sul campo incredibili. Il rinnovo di Ibra? Tutto è possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Gazidis Gazidis: "Viviamo un sogno. Così si sviluppa il progetto Milan"

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: le sue dichiarazioni

Milan, l'intervista a Gazidis

Commenta per primo Ivan Gazidis , l'amministratore delegato del Milan , ha concesso una lunga intervista a Sky Sport in cui ha parlato a tutto campo del presente e futuro del club rossonero. L'occasione è stata valida anche ...

Gazidis: "Al Milan serve una visione totale e chiara, condivisa da tutti"

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Ivan Gazidis ha parlato così della sua carriera: “E’ differente. Ho vissuto tre carriere. La prima negli Stati ...

Gazidis fiducioso sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: "Faremo di tutto"

Ivan Gazidis esprime la sua grande stima per Pioli e Maldini, quindi spalanca le porte al rinnovo di Ibrahimovic: "L'eccezione a tutte le regole".

Ivan, amministratore delegato del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: le sue dichiarazioniCommenta per primo Ivan, l'amministratore delegato del, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport in cui ha parlato a tutto campo del presente e futuro del club rossonero. L'occasione è stata valida anche ...In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Ivan Gazidis ha parlato così della sua carriera: “E’ differente. Ho vissuto tre carriere. La prima negli Stati ...Ivan Gazidis esprime la sua grande stima per Pioli e Maldini, quindi spalanca le porte al rinnovo di Ibrahimovic: "L'eccezione a tutte le regole".