Michelle Obama: la pagella dei suoi look (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Donna di carisma non comune, Michelle Obama è una donna davvero magnetica, una di quelle rare persone che irradiano un’energia incredibile e per le quali parlare del loro abbigliamento sembra quasi una quisquilia. Quello che indossa non è altro che un accessorio funzionale alla sua personalità. Ciò premesso, vediamo insieme qualcuno dei suoi look! Michelle Obama, la pagella dei suoi look: all’insediamento di Biden STEL-LA-RE. Mi è piaciuta tantissimo. Il look monocromatico nei toni dei bordeaux le stava d’incanto. Aver spezzato la figura in alto con una cintura ha strategicamente allungato le gambe, slanciandola. Il pantalone palazzo era elegantissimo (prendere nota: non sempre serve la gonna per essere eleganti!) e il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Donna di carisma non comune,è una donna davvero magnetica, una di quelle rare persone che irradiano un’energia incredibile e per le quali parlare del loro abbigliamento sembra quasi una quisquilia. Quello che indossa non è altro che un accessorio funzionale alla sua personalità. Ciò premesso, vediamo insieme qualcuno dei, ladei: all’insediamento di Biden STEL-LA-RE. Mi è piaciuta tantissimo. Ilmonocromatico nei toni dei bordeaux le stava d’incanto. Aver spezzato la figura in alto con una cintura ha strategicamente allungato le gambe, slanciandola. Il pantalone palazzo era elegantissimo (prendere nota: non sempre serve la gonna per essere eleganti!) e il ...

NetflixIT : Un momento, ma è lei? No, non può essere? Ci assomiglia un sacco. Ma sai che forse è lei. Sì, è Michelle Obama nei… - SkyTG24 : Barack e Michelle Obama producono per Netflix una serie tv, nuovi film tv e una docuserie - Panna975 : La amiamo. Adesso c’è un un motivo in più. Condurrà uno show di cucina per bambini! - WinxFateNetflix : RT @NetflixIT: Un momento, ma è lei? No, non può essere? Ci assomiglia un sacco. Ma sai che forse è lei. Sì, è Michelle Obama nei panni del… - GastronomikaLk : Michelle Obama insegnerà a cucinare ai piccoli spettatori di Netflix @Linkiesta @Panna975 @netflix @NetflixIT -