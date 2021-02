“Mi alleno da 3 mesi” L’ex vincitrice del Grande Fratello si sfoga così per la mancata partecipazione a L’isola dei Famosi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il programma di Pomeriggio 5 ospita molto spesso personaggi che mettono in scena momenti alquanto surreali; è il caso della puntata andata in onda lunedì 9 febbraio, nella quale sono intervenuti Floriana Secondi e Giovanni Ciacci. Floriana Secondi furiosa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Floriana Secondi (@floriana secondi real) La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, Floriana Secondi, ha dato il meglio di sé; l’opinionista di Barbara D’Urso si è lasciata andare ad un lungo monologo contro la produzione per non essere stata ammessa a L’isola dei Famosi. Anche se il programma non è mai stato ufficialmente nominato, non è difficile intuire che il riferimento fosse proprio alla nuova edizione del reality che verrà ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il programma di Pomeriggio 5 ospita molto spesso personaggi che mettono in scena momenti alquanto surreali; è il caso della puntata andata in onda lunedì 9 febbraio, nella quale sono intervenuti Floriana Secondi e Giovanni Ciacci. Floriana Secondi furiosa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Floriana Secondi (@floriana secondi real) Ladella terza edizione del, Floriana Secondi, ha dato il meglio di sé; l’opinionista di Barbara D’Urso si è lasciata andare ad un lungo monologo contro la produzione per non essere stata ammessa adei. Anche se il programma non è mai stato ufficialmente nominato, non è difficile intuire che il riferimento fosse proprio alla nuova edizione del reality che verrà ...

