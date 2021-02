Metro 1, dopo 20 anni il capolinea a Bengasi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Aprirà alla metà di aprile al pubblico, ma la tratta che collega il Lingotto a Bengasi della Metro 1 di Torino è pronto. E sono iniziati i primi test con i treni. Questa mattina nel viaggio inaugurale sul nuovo tracciato erano presenti l’amministratore unico di Infra.To Massimiliano Cudia, la sindaca Chiara Appendino, l’assessora ai trasporti Maria Lapietra e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Oggi è un grande traguardo – sottolinea la sindaca Chiara Appendino -. E’ stato un percorso complesso e lungo. dopo 20 anni completiamo questa infrastruttura che si inserisce anche su una progettazione di una seconda linea di Metropolitana. Tutti ci hanno messo l’anima e il cuore per arrivare a mantenere le tempistiche nonostante il Covid. Rafforziamo ulteriormente il trasporto pubblico ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Aprirà alla metà di aprile al pubblico, ma la tratta che collega il Lingotto adella1 di Torino è pronto. E sono iniziati i primi test con i treni. Questa mattina nel viaggio inaugurale sul nuovo tracciato erano presenti l’amministratore unico di Infra.To Massimiliano Cudia, la sindaca Chiara Appendino, l’assessora ai trasporti Maria Lapietra e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Oggi è un grande traguardo – sottolinea la sindaca Chiara Appendino -. E’ stato un percorso complesso e lungo.20completiamo questa infrastruttura che si inserisce anche su una progettazione di una seconda linea dipolitana. Tutti ci hanno messo l’anima e il cuore per arrivare a mantenere le tempistiche nonostante il Covid. Rafforziamo ulteriormente il trasporto pubblico ...

