Meteo, neve a Benevento nel weekend di San Valentino (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – neve a Benevento sabato 13 febbraio. La data sembra ormai certa e l'ondata di aria gelida dovrebbe portare sul capoluogo sannita i fiocchi tanto attesi, proprio nel weekend di San Valentino, più precisamente nella giornata di sabato. Questa settimana le piogge non si arresteranno e le temperature si manterranno ancora al di sopra della media con una massima di 15 gradi. Ma il gelo non tarderà ad arrivare. A partire da questo weekend, infatti, si registrerà un crollo termico con temperature al di sotto dei due gradi che porteranno, secondi gli esperti, i primi fiocchi di neve e non solo ad alta quota. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

