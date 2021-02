Meteo Italia sino al 25 Febbraio | un assalto del GELO in piena regola

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’analisi dell’evoluzioneinizia con un fantastico video di Roma sotto la neve. Il video di Roma non è correlato alla previsionedi neve per la città, bensì aiche mostrano eventiragguardevoli, con la neve anche nelle coste della Penisolana. POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ultimamente, nel corso delle innumerevoli analisi proposte, è stato evidenziato come l’aria gelida siberiana sia di difficile lettura da parte dei modelli matematici di previsione. Ovviamente stiamo parlando di condizioniclimatiche insolite, difatti in queste circostanze la circolazione non è quella canonica zonale “ovest-est” bensì esattamente l’opposto ovvero “est-ovest”. L’altro elemento che disturba l’interpretazione dei centri di calcolo è ...