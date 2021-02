Meteo Italia sino al 25 Febbraio, raffica di GELO dalla Russia imminente (Di mercoledì 10 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ultimamente, nel corso delle innumerevoli analisi proposte, è stato evidenziato come l’aria gelida siberiana sia di difficile lettura da parte dei modelli matematici di previsione. Ovviamente stiamo parlando di condizioni Meteo climatiche insolite, difatti in queste circostanze la circolazione non è quella canonica zonale “ovest-est” bensì esattamente l’opposto ovvero “est-ovest”. L’altro elemento che disturba l’interpretazione dei centri di calcolo è rappresentato dalla natura della massa d’aria, che essendo continentale è particolarmente pesante e tende a stratificare al suolo. Significa che è difficile da scalzare, significa quindi che le sorprese evolutive potrebbero essere sempre dietro l’angolo. Sorprese che in realtà stiamo già osservando, perché se è vero che la prima ondata avrà ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ultimamente, nel corso delle innumerevoli analisi proposte, è stato evidenziato come l’aria gelida siberiana sia di difficile lettura da parte dei modelli matematici di previsione. Ovviamente stiamo parlando di condizioniclimatiche insolite, difatti in queste circostanze la circolazione non è quella canonica zonale “ovest-est” bensì esattamente l’opposto ovvero “est-ovest”. L’altro elemento che disturba l’interpretazione dei centri di calcolo è rappresentatonatura della massa d’aria, che essendo continentale è particolarmente pesante e tende a stratificare al suolo. Significa che è difficile da scalzare, significa quindi che le sorprese evolutive potrebbero essere sempre dietro l’angolo. Sorprese che in realtà stiamo già osservando, perché se è vero che la prima ondata avrà ...

meteo_italia7 : RT @MMmarco0: Novità sull'ondata di gelo e neve in arrivo in Italia. Sarà lunga e reiterata. Un evento di portata davvero eccezionale.… - infoitinterno : Meteo, ecco Burian: venti siberiani sull'Italia, in arrivo gelo e neve - infoitinterno : METEO ITALIA, mercoledì con tanta PIOGGIA e tanto VENTO - infoitinterno : Meteo Italia al 25 febbraio con l’assalto del GELO - PlanetR7_ : Previsioni meteo: il Buran punta l’Italia, week-end con gelo e neve -