METEO Italia. Grande Maltempo verso il gelo e la neve anche sulle coste (Di mercoledì 10 febbraio 2021) METEO SINO AL 17 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un vortice depressionario accompagna l’ennesimo fronte d’origine atlantica sull’Italia. Le correnti perturbate oceaniche sono costrette a dirigersi verso il Mediterraneo, mentre più a nord agisce il flusso di aria gelida continentale che dalla Russia viaggia in moto retrogrado verso le Isole Britanniche e la Francia Settentrionale. Il Maltempo interessa soprattutto la fascia tirrenica e parte del Nord Italia. Si segnala la neve fino a quote localmente collinari sulle Alpi, mentre nevica a quote più elevate in Appennino. La perturbazione avrà un’evoluzione rapida e si attende un miglioramento, con gli ultimi fenomeni all’estremo Sud nella prima parte di giovedì. Questa tregua andrà a precedere di ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021)SINO AL 17 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un vortice depressionario accompagna l’ennesimo fronte d’origine atlantica sull’. Le correnti perturbate oceaniche sono costrette a dirigersiil Mediterraneo, mentre più a nord agisce il flusso di aria gelida continentale che dalla Russia viaggia in moto retrogradole Isole Britanniche e la Francia Settentrionale. Ilinteressa soprattutto la fascia tirrenica e parte del Nord. Si segnala lafino a quote localmente collinariAlpi, mentre nevica a quote più elevate in Appennino. La perturbazione avrà un’evoluzione rapida e si attende un miglioramento, con gli ultimi fenomeni all’estremo Sud nella prima parte di giovedì. Questa tregua andrà a precedere di ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE mercoledì #10febbraio in Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata. ????#allertaGIALLA in 14 r… - TWINSSEBASTIANI : 'TwinsSebastiani Meteo Italia' - PREVISIONI METEO A 7 GIORNI - 10.02.2021 : - MoliPietro : Meteo Italia – Allerta meteo in 4 regioni - VivInterNews : RT @iconameteo: Mezza Italia è in #allertameteo per la giornata odierna: bollino arancione in 4 regioni. ???? #maltempo #10febbraio http… - iconameteo : Mezza Italia è in #allertameteo per la giornata odierna: bollino arancione in 4 regioni. ???? #maltempo… -