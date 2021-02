METEO Italia Grande Maltempo verso il gelo e la neve anche sulle coste

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)SINO AL 17 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un vortice depressionario accompagna l’ennesimo fronte d’origine atlantica sull’. Le correnti perturbate oceaniche sono costrette a dirigersiil Mediterraneo, mentre più a nord agisce il flusso di aria gelida continentale che dalla Russia viaggia in moto retrogradole Isole Britanniche e la Francia Settentrionale. Ilinteressa soprattutto la fascia tirrenica e parte del Nord. Si segnala lafino a quote localmente collinariAlpi, mentre nevica a quote più elevate in Appennino. La perturbazione avrà un’evoluzione rapida e si attende un miglioramento, con gli ultimi fenomeni all’estremo Sud nella prima parte di giovedì. Questa tregua andrà a precedere di ...

Allerta della Protezione Civile. In serata il maltempo colpisce il basso versante tirrenico Un fronte di maltempo che nel giro di una manciata di ore ha attraversato l'Italia da nord a sud colpendo ... E' anche per questo motivo che le perturbazioni in transito in Italia risultano discretamente fredde. Diciamo che siamo tornati ad affrontare condizioni meteo climatiche più consone al periodo, ...