Meteo Europa – Tempesta di neve alimentata da venti ululanti dalla Siberia sulle Isole Britanniche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maltempo estremo anche in Europa centrale. In Germania -20°C anche di giorno. Le condizioni atmosferiche sono veramente pessime nelle Isole Britanniche, dove continua a fare parecchio freddo e la temperatura non sale sopra gli 0°C neppure di giorno. Inoltre, nevica diffusamente, spesso con rovesci accompagnati da raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h.

