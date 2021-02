Meloni ricorda gli italiani uccisi nelle foibe: «Il loro sacrificio non sarà mai dimenticato» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli anni di “terribile oblio” e il recupero della memoria che li ha resi, finalmente, “pagine di storia”. Giorgia Meloni ha tributato omaggio su Facebook alle vittime delle foibe e dell’esodo, ricordando che la loro “sola colpa” era essere italiani e rinnovando l’impegno a preservare la memoria del loro “sacrificio”. Una sola colpa: essere italiani “Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo. Oggi volgiamo il pensiero alle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano, dalmata. Migliaia di persone uccise e perseguitate dai comunisti di Tito con una sola colpa: essere italiani“, ha scritto la leader di FdI, postando una locandina che suona come una promessa rinnovata. “Mai più pagine di storia strappate. 10 febbraio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gli anni di “terribile oblio” e il recupero della memoria che li ha resi, finalmente, “pagine di storia”. Giorgiaha tributato omaggio su Facebook alle vittime dellee dell’esodo,ndo che la“sola colpa” era esseree rinnovando l’impegno a preservare la memoria del”. Una sola colpa: essere“Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo. Oggi volgiamo il pensiero alle vittime dellee dell’esodo istriano, fiumano, dalmata. Migliaia di persone uccise e perseguitate dai comunisti di Tito con una sola colpa: essere“, ha scritto la leader di FdI, postando una locandina che suona come una promessa rinnovata. “Mai più pagine di storia strappate. 10 febbraio ...

