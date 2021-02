(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Siamo arrivati in ritardo con le autorizzazioni, siamo statiottimisti sulla produzione di massa, e forse siamo stati un pòsicuri sul fatto che le quantità ordinate sarebbero state consegnate in tempo utile. Dovremmo chiederci perché è successo e quali insegnamenti trarne”. Il meapresidenteCommissione europea, Ursula Von der, arriva durante la pleanaria dell’Eurocamera, durante cui ha accolto con entusiasmo l’approvazione del Recovery fund da parte del Parlamento europeo, e ha insistito sulla volontà di raggiungere “l’obiettivo di immunizzare il 70%”popolazione europea “entro l’estate”. Von derha lanciato l’allarme sulla scarsità degli ingredienti per la produzione dei, ...

HuffPostItalia : Mea culpa della Von der Leyen: 'Troppo ottimismo sui vaccini' - insopportabile : Una politica vanesia e autoreferenziale, inconcludente e litigiosa, senza visione e opportunista, di improvvisati e… - Roky99760738 : RT @IshtarVivace: Quindi... Chi paga per i 3 anni passati buttati alle ortiche? Vedo che neppure lontanamente nelle dichiarazioni quotidian… - scrutacieli : @thesilentzac @kuklademetra Certo la crasi con ELP non l'avevo pensata , mea culpa! ?? - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Mea culpa della Von der Leyen: 'Troppo ottimismo sui vaccini' -

Ultime Notizie dalla rete : Mea culpa

E ci spiega come anche Pivato, facendo, abbia sbagliato in una sua precedente opera ( "Sia lodato Bartali. Il mito di un eroe del Novecento" uscito nel 1985, ma più volte ristampato) ...Distretto socio sanitario, il Comune di Cerveteri fa- Il Comune di Cerveteri si assume la responsabilità dei ritardi nell'avvio dei progetti del distretto socio sanitario Ladispoli Cerveteri e della perdita di alcuni importanti finanziamenti ...La presidente della Commissione preoccupata per la scarsità degli ingredienti, annuncia task force per aumentare le dosi ...BRUXELLES - La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria dell'Eurocamera, ha fatto autocritica sui vaccini, insistendo però sulla volontà di raggiung ...