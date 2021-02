Marte | la scienza alla conquista del Pianeta Rosso

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lo scorso luglio, tre agenzie spaziali hanno lanciato due sonde ed un rover verso. Le due sonde, Hope e Tianwen-1, sono giunte a destinazione. Perseverance, il rover della NASA, raggiungerà ilil 18 febbraio. Ma perché tanto interesse per ilgemello della Terra? Perché lasi interessa a? La

Bisognerà attendere fino a Maggio per vedere i primi dati, mentre in queste settimane ci saranno una serie di aggiustamenti dell' orbita intorno a. Quando la sonda Hope inizierà a utilizzare i ...Al - Amal è pronto ad inviare immagini e dati più dettagliati dell'atmosfera di. La sonda è la prima di tre moduli orbitali ad entrare nell'orbita del Pianeta Rosso questo mese. La missione ...Marte sta diventano la nuova meta dei viaggi spaziali. La scienza crede che nasconda le risposte a molte domande irrisolte.La sonda degli Emirati Arabi al-Amal, che in arabo significa speranza, è nell’orbita del pianeta rosso. Leggi la notizia nell’articolo!