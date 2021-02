Marte, la nuova sfida geopolitica tra Stati Uniti e Cina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La corsa per Marte è entrata nel vivo. Ieri gli Emirati Arabi hanno con successo registrato l’arrivo della sonda Hope in orbita marziana. Sono i primi tra gli arabi, i quinti al mondo dopo Usa, Russia, Europa e India. Oggi al “club Mars” si aggiunge anche la Cina, con la missione Tianwen-1, la “ricerca della verità celeste” del Dragone d’Oriente. Per la prossima settimana si attende invece l’arrivo in orbita di Mars2020, la missione della Nasa con il rover Perseverance. Sono tutte partite a luglio, hanno percorso quasi 500 milioni di chilometri e ben descrivono una nuova fase di esplorazione spaziale. UNA nuova CORSA A spiccare è soprattutto la competizione tra Pechino e Washington, sulla Terra come nello Spazio. La coincidenza delle missioni marziane è abbastanza emblematica, almeno quanto quella che guarda alla ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La corsa perè entrata nel vivo. Ieri gli Emirati Arabi hanno con successo registrato l’arrivo della sonda Hope in orbita marziana. Sono i primi tra gli arabi, i quinti al mondo dopo Usa, Russia, Europa e India. Oggi al “club Mars” si aggiunge anche la, con la missione Tianwen-1, la “ricerca della verità celeste” del Dragone d’Oriente. Per la prossima settimana si attende invece l’arrivo in orbita di Mars2020, la missione della Nasa con il rover Perseverance. Sono tutte partite a luglio, hanno percorso quasi 500 milioni di chilometri e ben descrivono unafase di esplorazione spaziale. UNACORSA A spiccare è soprattutto la competizione tra Pechino e Washington, sulla Terra come nello Spazio. La coincidenza delle missioni marziane è abbastanza emblematica, almeno quanto quella che guarda alla ...

