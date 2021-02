Maria Teresa Ruta si confessa: ora rischia la squalifica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria Teresa Ruta è balzata da molto tempo sotto la luce dei riflettori e della ribalta, Ma ecco che le sue parole un po’ stupiscono. Maria Teresa Ruta è una delle grandi protagoniste di quest’edizione così tanto seguita e chiacchierata del ‘Grande Fratello Vip’. A far parlare, oltre al suo carattere e alla sua personalità, Leggi su youmovies (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è balzata da molto tempo sotto la luce dei riflettori e della ribalta, Ma ecco che le sue parole un po’ stupiscono.è una delle grandi protagoniste di quest’edizione così tanto seguita e chiacchierata del ‘Grande Fratello Vip’. A far parlare, oltre al suo carattere e alla sua personalità,

GrandeFratello : 21 nomination affrontate col sorriso... ma anche una donna forte come Maria Teresa ha dei momenti di cedimento dava… - Frande53386451 : @IlariaCiv Perché il comportamento di Stefania non è ambiguo come quello di Maria Teresa. Io capisco da parte di vo… - vuoiC0ndurreTu : RT @candemet8992: Francesco:'Non mi piace come Maria Teresa si sta comportando con Tommaso' VOGLIO BUTTARE UN GRIDOOOH ???? #tzvip - vuoiC0ndurreTu : RT @amikim611: Stefy: 'Oggi è stata una giornata piatta! ...Era una battuta!' Rosy: 'Eh?' S: 'Faccio come Maria Teresa! Oggi è stata una… - trashometrus : RT @scintilIe: Quindi Maria Teresa non può dire testuali parole ma Tommaso può dire che nella nomination con Zenga e SDG non è detto che vi… -