Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, la figlia Guenda Goria: “Se lo incontro…” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continuano le discussioni sulla liaison tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Dopo la versione del figlio di lui, Michael, ora è Guenda Goria a dire la sua. Sulla propria pagina Twitter, la figlia di Maria Teresa Ruta (e Amedeo Goria), ha scritto: “Baccini è riuscito in pochi minuti a sbugiardare e infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’attacco e a fare pubblicità al suo film. Si chiede se ha rischiato la vita. 20 anni fa no. Ma se ti rincontro.. facciamo due chiacchiere!”. Ospite dell’ultima puntata del reality di Canale 5, infatti, Baccini aveva dichiarato che, mentre lui e la Ruta si stavano coccolando sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continuano le discussioni sulla liaison tra. Dopo la versione del figlio di lui, Michael, ora èa dire la sua. Sulla propria pagina Twitter, ladi(e Amedeo), ha scritto: “è riuscito in pochi minuti a sbugiardare e infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’attacco e a fare pubblicità al suo film. Si chiede se ha rischiato la vita. 20 anni fa no. Ma se ti rincontro.. facciamo due chiacchiere!”. Ospite dell’ultima puntata del reality di Canale 5, infatti,aveva dichiarato che, mentre lui e lasi stavano coccolando sul ...

GrandeFratello : 21 nomination affrontate col sorriso... ma anche una donna forte come Maria Teresa ha dei momenti di cedimento dava… - marta_nocera : @bimbadizorzi Anticipo gioia zuccherina: Il percorso di Andrea Zellecca -Leccare la Brandi -Leccare la Gregoraci -L… - MarescaFulvia : RT @uber_bingo: 'era una battuta' written and directed by Maria Teresa Ruta presto in tutte le piattaforme streaming #tzvip - greenblueinside : @AdessoCm Io solo una persona mi sento di condannare ed è Maria Teresa . Ha detto le peggio cose . Anche per me pri… - GagaGurlxo : RT @virpix: MARIA TERESA SAPPI CHE NON TI PERDONERÒ MAI PER QUESTO, DOPO OGGI ADDIRITTURA MENO DI MAI #TZVIP -