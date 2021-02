Maria aveva contratto il Coronavirus a 44 anni | non ce l' ha fatta

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Insegnava nella scuola pridi Santeramo in Colle, dove si era ammalata di Covid. Dopo 10 giorni in ospedale, è deceduta. Santeramo: a solo 44, la maestramuore a causa del Covid su Notizie.it.

Reberebby215 : RT @wolfiesefi: Noi ridiamo e scherziamo ma l’unico che aveva capito tutto fin da subito è stato proprio Francesco Maria Oppini!! ?TI CHIA… - letosnotes : RT @wolfiesefi: Noi ridiamo e scherziamo ma l’unico che aveva capito tutto fin da subito è stato proprio Francesco Maria Oppini!! ?TI CHIA… - giusyb99 : RT @wolfiesefi: Noi ridiamo e scherziamo ma l’unico che aveva capito tutto fin da subito è stato proprio Francesco Maria Oppini!! ?TI CHIA… - annalisa673 : RT @wolfiesefi: Noi ridiamo e scherziamo ma l’unico che aveva capito tutto fin da subito è stato proprio Francesco Maria Oppini!! ?TI CHIA… - 1DFivePromises : RT @wolfiesefi: Noi ridiamo e scherziamo ma l’unico che aveva capito tutto fin da subito è stato proprio Francesco Maria Oppini!! ?TI CHIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria aveva

La presidente del SenatoElisabetta Alberti Casellati: "Un'opportunità per riflettere insieme ... Una verità che un inaccettabile negazionismo, figlio del pregiudizio,relegato all'oblio". ...- ha allora replicatoTeresa Ruta , lanciando però la stoccata a Tommaso Zorzi - Nella mia ... non vuole nominare Rosalinda e Andrea; allora chi nomina? Era l'unico che non mimai nominato. ...I lavori, per un importo complessivo di 5.004.252,34 euro, saranno eseguiti dall’ATI di imprese costituita dalle imprese Angelo De Cesaris S.R.L. di ...Svelato il cippo commemorativo dedicato ai martiri delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata posizionato nel parco Fiera Rho ...