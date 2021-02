MAPPE. Gelo sì, ma la neve? Ultimissime meteo sino a fine mese (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Abbiamo parlato di persistenza, abbiamo parlato del rischio Gelo e del freddo insistente. Ma fino a quando? Fino a quando potremmo registrare temperature inferiori alla media. Fino a quando potrebbero esserci occasioni per nevicate a bassissima quota? La neve nei prossimi 10 giorni Per rispondere alla domanda, come sempre, non possiamo esimerci dal far cenno alle proiezioni modellistiche così come non possiamo non considerare alcuni elementi imprescindibili della circolazione atmosferica emisferica. Facendo un sunto, evitando i tecnicismi eccessivi, possiamo dirvi che il quadro meteo climatico fortemente invernale potrebbe persistere sino a fine mese. Sì, fino a fine febbraio. L’altro quesito che ci stiamo ponendo, probabilmente lo stesso che si stanno ponendo ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Abbiamo parlato di persistenza, abbiamo parlato del rischioe del freddo insistente. Ma fino a quando? Fino a quando potremmo registrare temperature inferiori alla media. Fino a quando potrebbero esserci occasioni per nevicate a bassissima quota? Lanei prossimi 10 giorni Per rispondere alla domanda, come sempre, non possiamo esimerci dal far cenno alle proiezioni modellistiche così come non possiamo non considerare alcuni elementi imprescindibili della circolazione atmosferica emisferica. Facendo un sunto, evitando i tecnicismi eccessivi, possiamo dirvi che il quadroclimatico fortemente invernale potrebbe persistere. Sì, fino afebbraio. L’altro quesito che ci stiamo ponendo, probabilmente lo stesso che si stanno ponendo ...

