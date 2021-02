Mamma ho mal di pancia, bimbo di 3 anni muore due giorni dopo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un bambino di soltanto tre anni è morto 48 ore dopo aver lamentato un mal di pancia. I genitori non riescono a darsi pace per l’accaduto. Arriva da Somerset, in Inghilterra, la notizia della tragedia. Un bimbo di soltanto tre anni ha lamentato un male alla pancia, ed è morto in brevissimo tempo, 48 ore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un bambino di soltanto treè morto 48 oreaver lamentato un mal di. I genitori non riescono a darsi pace per l’accaduto. Arriva da Somerset, in Inghilterra, la notizia della tragedia. Undi soltanto treha lamentato un male alla, ed è morto in brevissimo tempo, 48 ore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mvsslou : @callmebysonia mado ma forse non mi piace perché tipo mia mamma quanto ho il mal di gola me lo fa mangiare con la curcuma ble - FrancescoLembo4 : “no mamma, troppo mal di testa, non me la sento di andare a scuola oggi.” - alwavsbeenyou : @CALXLOUBABES si ma mamma non è così idiota mal di pancia o testa 'ti prendi qualcosa' covid 'deve dirvelo la coord… - xfireawayx_ : io: mamma ho mal di testa mi riposo lei : accende la televisione e passa l’aspirapolvere EH MA ALLORA DILLO CHE L… - mart16na : Avevo convinto mia mamma a vederlo al cinema in 3d e lei si è lamentata tutta la sera dicendo che gli occhialini le… -