Maltempo, il punto della protezione civile di Cautano nella valle vitulanese (FOTO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPioggia intensa, giornate con costanti ed intensi fenomeni piovaschi ed ecco che si moltiplicano i disagi sulle strade del Sannio. La protezione civile di Cautano monitora la situazione con la massima attenzione e, qualche minuto fa sulla propria pagina social, ha ragguagliato la popolazione con un comunicato che riportiamo di seguito: “Si invita a prestare la massima attenzione, sono in atto diversi cedimenti e frane su tutto il territorio, in particolare: strada provinciale vitulanese al km 15 (tra bivio di Tocco Caudio e bivio di Cautano) un abbassamento del manto stradale. In contrada Sala la strada Ortelle è chiusa per cedimento di tutta la carreggiata. In località Pantanelle il torrente Ierino ha eroso tutta la sponda e la strada adiacente è crollata. In tanti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPioggia intensa, giornate con costanti ed intensi fenomeni piovaschi ed ecco che si moltiplicano i disagi sulle strade del Sannio. Ladimonitora la situazione con la massima attenzione e, qualche minuto fa sulla propria pagina social, ha ragguagliato la popolazione con un comunicato che riportiamo di seguito: “Si invita a prestare la massima attenzione, sono in atto diversi cedimenti e frane su tutto il territorio, in particolare: strada provincialeal km 15 (tra bivio di Tocco Caudio e bivio di) un abbassamento del manto stradale. In contrada Sala la strada Ortelle è chiusa per cedimento di tutta la carreggiata. In località Pantanelle il torrente Ierino ha eroso tutta la sponda e la strada adiacente è crollata. In tanti ...

Fabio_Galletti : @merlinoontheweb @jacopogiliberto @AlessandroPonz4 @QuinziUgo @StefanoPutinati Come stavo dicendo in questa discuss… - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Perché non è stato trovato anche il corpo di Peter Neumair? L’inviata di “Chi l’ha visto?” si è spostata nella zona di… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Perché non è stato trovato anche il corpo di Peter Neumair? L’inviata di “Chi l’ha visto?” si è spostata nella zona di… - ladyaphaia : RT @TgLa7: ??MALTEMPO??Neve tonda (graupel) a Genova. Si forma dai fiocchi di neve che cadono da nubi cumuliformi e che, attraversando uno st… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Perché non è stato trovato anche il corpo di Peter Neumair? L’inviata di “Chi l’ha visto?” si è spostata nella zona di… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo punto Frana a Vermiglio, evacuata una famiglia

... oggi, in seguito al maltempo, in una collina alle porte di Vermiglio, sopra la strada Nazionale. Sotto la frana c'è anche una casa e una famiglia evacuata. Si valuta la situazione anche dal punto di ...

Ultime Notizie Roma del 10 - 02 - 2021 ore 18:10

...manifestante facinoroso La BMW ha chiesto condanna 4 mesi per lesioni dolose e a causa del maltempo ...medio verso le tribune scattata alla raccolta firme sulla piattaforma on - line Challenge punto org ...

Maltempo: palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto la neve La Prealpina Maltempo, disagi nel Sannio per allagamenti e frane. Monitorati fiumi e torrenti

Danni e disagi a causa del maltempo abbattutosi nelle ultime ore sul territorio sannita. A preoccupare maggiormente, in questi casi, sono il livello di guardia dei fiumi e lo straripamento di alcuni t ...

Maltempo a Pellezzano, smottamento da proprietà privata a Cologna: cambia la viabilità

Maltempo a Pellezzano, smottamento da proprietà privata a ... Le operazioni dureranno all’incirca due ore e sono già a buon punto.

... oggi, in seguito al, in una collina alle porte di Vermiglio, sopra la strada Nazionale. Sotto la frana c'è anche una casa e una famiglia evacuata. Si valuta la situazione anche daldi ......manifestante facinoroso La BMW ha chiesto condanna 4 mesi per lesioni dolose e a causa del...medio verso le tribune scattata alla raccolta firme sulla piattaforma on - line Challengeorg ...Danni e disagi a causa del maltempo abbattutosi nelle ultime ore sul territorio sannita. A preoccupare maggiormente, in questi casi, sono il livello di guardia dei fiumi e lo straripamento di alcuni t ...Maltempo a Pellezzano, smottamento da proprietà privata a ... Le operazioni dureranno all’incirca due ore e sono già a buon punto.