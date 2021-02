Maltempo, frana sul raccordo Avellino-Salerno: cos’è successo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maltempo, frana sul raccordo Avellino-Salerno: paura tra Serino ed Atripalda, intervengono i Vigili del Fuoco Foto Vigili del FuocoIl Maltempo che sta imperversando la Campania continua a causare grossi danni. Sul raccordo Avellino-Salerno, ad Atripalda, territorio della provincia irpina, una frana è caduta sulla strada. Per fortuna non sono state coinvolte auto e non si registrano gravi danni a persone. Una donna che viaggiava in direzione del punto del disastro è stata colta da malore ed è stata soccorsa da un’ambulanza. Ripercussioni sulla circolazione stradale con il blocco verso in casello autostradale Avellino Est. Per gestire le deviazioni sul posto sono giunte le forze ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)sul: paura tra Serino ed Atripalda, intervengono i Vigili del Fuoco Foto Vigili del FuocoIlche sta imperversando la Campania continua a causare grossi danni. Sul, ad Atripalda, territorio della provincia irpina, unaè caduta sulla strada. Per fortuna non sono state coinvolte auto e non si registrano gravi danni a persone. Una donna che viaggiava in direzione del punto del disastro è stata colta da malore ed è stata soccorsa da un’ambulanza. Ripercussioni sulla circolazione stradale con il blocco verso in casello autostradaleEst. Per gestire le deviazioni sul posto sono giunte le forze ...

