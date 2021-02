Maltempo, disagi in Irpinia: allagamenti, smottamenti e famiglie evacuate (FOTO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Forti disagi in Irpinia a causa delle abbondanti precipitazioni che da 24 ore interessano l’intera provincia. La situazione più critica, monitorata in permanenza dalla Protezione Civile, resta quella di Celzi di Forino, dove in via San Nicola, coperta da oltre un metro di acqua, cinque famiglie con anziani e persone disabili, sono state evacuate. Nel pomeriggio una frana si e abbattuta sul raccordo autostradale nel territorio del comune di Atripalda. La circolazione è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia per alcune ore con inevitabili disagi soprattutto per raggiungere il casello autostradale di Avellino est. Ad Altavilla Irpina, in contrada Pezze, la strada che collega a Ceppaloni (Benevento) è letteralmente crollata e due famiglie ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Fortiina causa delle abbondanti precipitazioni che da 24 ore interessano l’intera provincia. La situazione più critica, monitorata in permanenza dalla Protezione Civile, resta quella di Celzi di Forino, dove in via San Nicola, coperta da oltre un metro di acqua, cinquecon anziani e persone disabili, sono state. Nel pomeriggio una frana si e abbattuta sul raccordo autostradale nel territorio del comune di Atripalda. La circolazione è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia per alcune ore con inevitabilisoprattutto per raggiungere il casello autostradale di Avellino est. Ad Altavilla Irpina, in contrada Pezze, la strada che collega a Ceppaloni (Benevento) è letteralmente crollata e due...

