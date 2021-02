Male incurabile, dirigente delle Generali muore a 53 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un uomo generoso, meticoloso e con il tennis nel cuore. Sono ore di lutto per gli appassionati della racchetta della Marca per la scomparsa di Giorgio Di Giusto, stroncato a 53 anni da un tumore ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un uomo generoso, meticoloso e con il tennis nel cuore. Sono ore di lutto per gli appassionati della racchetta della Marca per la scomparsa di Giorgio Di Giusto, stroncato a 53da un tumore ...

madamelucylle : RT @madamelucylle: @milaunicoamore @PippoDR Piuttosto dovresti vergognarti di ciò che hai scritto stupida idiota. Spero che non ti capiti… - madamelucylle : @milaunicoamore @PippoDR Piuttosto dovresti vergognarti di ciò che hai scritto stupida idiota. Spero che non ti ca… - aconoscitore : Lei è Aleah Stanbridge, cantante dei Trees of Eternity. Una delle voci più belle del panorama musicale. Un solo spl… - __aleminetz : @piccalupo28 Con piacere! Il calcio e’ sempre un male incurabile, anche se la Samp ha smesso di darmi gioie da molto tempo.. - SalvoAccogli : @KoishiHedgehog Qualcuno nei commenti ha scritto che questa tizia abbia un male incurabile nell’animo, sbagliato! Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Male incurabile Male incurabile, dirigente delle Generali muore a 53 anni

Un uomo generoso, meticoloso e con il tennis nel cuore. Sono ore di lutto per gli appassionati della racchetta della Marca per la scomparsa di Giorgio Di Giusto, stroncato a 53 anni da un tumore ...

Addio a Nillo Piccoli della 'Rosalpina'

La scomparsa di Nillo Piccoli , avvenuta domenica 7 febbraio, all'età di 77 anni , ha lasciato attoniti i molti che lo conoscevano. Un male incurabile l'ha strappato alla vita. Nel 1968, si era insediato nella storica locanda " Rosalpina ", decentrata ed amena località a Pianizza, di Villazzano. Da proprietario e gestore, con l'aiuto ...

Male incurabile, dirigente delle Generali muore a 53 anni TrevisoToday SAN BENIGNO CANAVESE - Studentessa strappata alla vita ad appena 25 anni: paese in lutto

Studentessa di San Benigno, Martina frequentava l'università di Torino. Ha lottato contro quel male con tanto coraggio, circondata dall'affetto delle persone che le hanno voluto bene ...

SANTA LUCIA – Domani i funerali della giovane Marika Panza

Si è spenta a soli 33 anni a causa di un male incurabile Marika Panza. Il lutto ha colpito tutta la comunità di Santa Lucia dove abita ...

Un uomo generoso, meticoloso e con il tennis nel cuore. Sono ore di lutto per gli appassionati della racchetta della Marca per la scomparsa di Giorgio Di Giusto, stroncato a 53 anni da un tumore ...La scomparsa di Nillo Piccoli , avvenuta domenica 7 febbraio, all'età di 77 anni , ha lasciato attoniti i molti che lo conoscevano. Unl'ha strappato alla vita. Nel 1968, si era insediato nella storica locanda " Rosalpina ", decentrata ed amena località a Pianizza, di Villazzano. Da proprietario e gestore, con l'aiuto ...Studentessa di San Benigno, Martina frequentava l'università di Torino. Ha lottato contro quel male con tanto coraggio, circondata dall'affetto delle persone che le hanno voluto bene ...Si è spenta a soli 33 anni a causa di un male incurabile Marika Panza. Il lutto ha colpito tutta la comunità di Santa Lucia dove abita ...