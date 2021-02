Mafia, Gdf sequestra 50 milioni di beni in 3 Regioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) commenta I militari della guardia di finanza hanno eseguito un'ordinanza cautelare per 26 indagati e sequestro per beni per oltre 50 milioni di euro ritenuti frutto di investimenti in Sicilia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) commenta I militari della guardia di finanza hanno eseguito un'ordinanza cautelare per 26 indagati e sequestro perper oltre 50di euro ritenuti frutto di investimenti in Sicilia, ...

lana_carlotta : RT @MediasetTgcom24: Mafia, Gdf sequestra 50 milioni di beni in 3 Regioni #mafia - VerdiVeneto : RT @AnsaVeneto: ++ Mafia imprenditrice,Gdf sequestra 50 mln beni in 3 regioni ++. In Sicilia, Lombardia e Veneto. Ordinanza Gip Catania per… - AnsaSicilia : ++ Mafia imprenditrice,Gdf sequestra 50 mln beni in 3 regioni ++. In Sicilia, Lombardia e Veneto. Ordinanza Gip Cat… - RoccoPetraglia1 : RT @MediasetTgcom24: Mafia, Gdf sequestra 50 milioni di beni in 3 Regioni #mafia - MediasetTgcom24 : Mafia, Gdf sequestra 50 milioni di beni in 3 Regioni #mafia -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Gdf Blitz antimafia Gdf e Scico: 26 misure

7.00 Blitz antimafia Gdf e Scico: 26 misure Oltre 100 finanzieri del comando provinciale della GdF di Catania, con il supporto dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità ...della "mafia ...

Mafia, Gdf sequestra 50 milioni di beni in 3 Regioni

... Lombardia e Veneto della cosiddetta 'mafia imprenditoriale' del clan Scalisi - Laudani. I reati ipotizzati, a vario titolo, dalla Dda di Catania sono associazione mafiosa e trasferimento fraudolento ...

Mafia, Gdf sequestra 50 milioni di beni in 3 Regioni TGCOM Blitz antimafia Gdf e Scico: 26 arresti

CATANIA (10 febbraio 2021) - Oltre 100 finanzieri del comando provinciale della GdF di Catania, con il supporto dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) stanno eseguendo ...

Mafia, Gdf sequestra 50 milioni di beni in 3 Regioni

I militari della guardia di finanza hanno eseguito un'ordinanza cautelare per 26 indagati e sequestro per beni per oltre 50 milioni di euro ritenuti frutto di investimenti in Sicilia, Lombardia e ...

7.00 Blitz antimafiae Scico: 26 misure Oltre 100 finanzieri del comando provinciale delladi Catania, con il supporto dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità ...della "...... Lombardia e Veneto della cosiddetta 'imprenditoriale' del clan Scalisi - Laudani. I reati ipotizzati, a vario titolo, dalla Dda di Catania sono associazione mafiosa e trasferimento fraudolento ...CATANIA (10 febbraio 2021) - Oltre 100 finanzieri del comando provinciale della GdF di Catania, con il supporto dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) stanno eseguendo ...I militari della guardia di finanza hanno eseguito un'ordinanza cautelare per 26 indagati e sequestro per beni per oltre 50 milioni di euro ritenuti frutto di investimenti in Sicilia, Lombardia e ...