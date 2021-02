M5s, voto su Rousseau: governo tecnico - politico con superministero? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dalle 10 alle 18 di giovedì gli iscritti M5s potranno esprimere sulla piattaforma Rousseau l'eventuale supporto a un governo presieduto da Mario Draghi. 'Sei d'accordo che il Movimento sostenga un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dalle 10 alle 18 di giovedì gli iscritti M5s potranno esprimere sulla piattaformal'eventuale supporto a unpresieduto da Mario Draghi. 'Sei d'accordo che il Movimento sostenga un ...

alessioviola : ++M5S, su ipotesi rinvio voto su Rousseau ci sarà voto su Rousseau++ - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - ToninoCogoni : RT @diegocorrado: Ma possibile che non ci sia nessuno, tra Quirinale, Parlamento, grandi giornali, che si alzi e dica 'il voto sulla piatta… - VienDalMare84 : RT @AnnaxNar: Sapete che c'è, ho ascoltato ora l'intervista a @vitocrimi e considerando che tutti i gaglioffi dei giornalisti premono per n… -