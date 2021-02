M5S: voto governo su Rousseau rinviato per evitare spaccature nel movimento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati. È quanto afferma il capo politico M5S Vito Crimi in un post sul blog delle Stelle Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilsulprevisto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati. È quanto afferma il capo politico M5S Vito Crimi in un post sul blog delle Stelle

