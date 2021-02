M5s, stavolta il generale Grillo non basta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ma Draghi vi ha detto che farà un governo di soli tecnici? “Il problema è proprio quello: Draghi non ci ha detto nulla”, osserva pensieroso un ministro. Il Movimento 5 stelle è un caos dentro a un caos dentro a un caos. C’è il macro problema di come tenere insieme la truppa parlamentare, che rischia di spaccarsi sia con il sì già strombazzato sia con un sorprendente no, con le sue sfumature astensionistiche. C’è il problema di che “per noi è già difficile accettare Draghi, ma entrare senza nessuna garanzia della “politicizzazione” della squadra forse noi in Parlamento lo reggiamo, ma la base ci prenderebbe per il collo”. C’è il problema di una comunicazione caotica, confusa. Il non entriamo detto a caldo è diventato un forse, poi un sì, poi un sì ma votano gli attivisti, poi un fermi tutti, aspettiamo. Questa mattina Vito Crimi e Davide Crippa vengono intervistati da due giornali. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ma Draghi vi ha detto che farà un governo di soli tecnici? “Il problema è proprio quello: Draghi non ci ha detto nulla”, osserva pensieroso un ministro. Il Movimento 5 stelle è un caos dentro a un caos dentro a un caos. C’è il macro problema di come tenere insieme la truppa parlamentare, che rischia di spaccarsi sia con il sì già strombazzato sia con un sorprendente no, con le sue sfumature astensionistiche. C’è il problema di che “per noi è già difficile accettare Draghi, ma entrare senza nessuna garanzia della “politicizzazione” della squadra forse noi in Parlamento lo reggiamo, ma la base ci prenderebbe per il collo”. C’è il problema di una comunicazione caotica, confusa. Il non entriamo detto a caldo è diventato un forse, poi un sì, poi un sì ma votano gli attivisti, poi un fermi tutti, aspettiamo. Questa mattina Vito Crimi e Davide Crippa vengono intervistati da due giornali. ...

