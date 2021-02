M5S incassa il sì al ministero per la Transizione green | in pole Giovannini Domani si vota sulla piattaforma Rousseau

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il voto susul governo Mario Draghi partirà11 febbraio . Lo ha annunciato il capo politico M5S Vito Crimi. Lazione inizialmente prevista per oggi è slittata per le tensioni all'...

Conte: votare sì al governo Draghi Conte presidente del? 'Io non ambisco a incarichi personali e formali, l'importante è avere una traiettoria politica da offrire agli elettori', dice il premier ...I SINDACATI SPINGONO SULLA PROROGA DEI LICENZIAMENTI Mario Draghiil via libera delle parti sociali. 'Abbiamo espresso il nostro piu' convinto sostegno all'... Ilper ora non vota su Rousseau.Il Movimento Cinque Stelle “incassa” il ministero per la transizione ecologica e annuncia che domani si voterà sulla piattaforma Rousseau sul sostegno al governo Draghi. A dirlo è il capo politico del ...Il voto su Rousseau sul governo Mario Draghi partirà domani. Lo ha annunciato il capo politico M5S Vito Crimi. La votazione inizialmente prevista per oggi è slittata per ...