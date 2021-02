M5s | il quesito per il voto su Rousseau Dal ministero green a prescrizione | Mes e reddito di cittadinanza | le garanzie chieste a Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario?”. E’ questo ilal quale gli iscritti al Movimento 5 stelle potranno rispondere dalle ore 10 alle ore 18 di domani 11 febbraio 2021 sulla piattaforma. Unche era stato rinviato da Beppe Grillo ieri sera, in attesa di un segnale concreto da Mario. Un segnale che è arrivato stasera quando, tramite la delegazione ambientalista, ha fatto sapere il suo via libera al superproposto da Beppe Grillo. Nel post di presentazione della consultazione online ...