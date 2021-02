M5s, giovedì il voto su Rousseau per l'esecutivo Draghi: governo tecnico - politico con superministero della Transazione Ecologica? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il governo Draghi è sempre più vicino. Un'accelerata è arrivata nelle ultime ore con il il premier incaricato Mario Draghi che, dopo aver incontrato le parti sociali , ha avuto un' importante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilè sempre più vicino. Un'accelerata è arrivata nelle ultime ore con il il premier incaricato Marioche, dopo aver incontrato le parti sociali , ha avuto un' importante ...

Alla domanda se appunto tale segnale sia sufficiente per sbloccare il sì del M5S, la risposta di ... si terrà domani dalle 10 alle 18 di domani, giovedì 11 febbraio 2021. 'Dalle ore 10 alle ore 18 di ...

Il Movimento 5 Stelle vuole Draghi ma non è sicuro del parere degli iscritti, sospende il voto su Rousseau e lo rimanda a giovedì

... la dichiarazione di Vito Crimi, che magnanimamente ha annunciato il via libera al voto per giovedì:... Il M5S non può accettare di condividere il governo con Lega e, ancora di più, con Silvio Berlusconi.

