Lutto per Jurgen Klopp, è morta la madre dell'allenatore del Liverpool: "So che è in un posto migliore"

Un grave Lutto ha colpito l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp. E' infatti venuta a mancare Elisabeth, la madre del coach dei Reds, morta all'età di 81 anni. Il decesso sarebbe avvenuto a metà gennaio ma è stato comunicato solo adesso. Il funerale si svolgerà questa settimana, anche se Klopp non potrà partecipare alle esequie per via delle restrizioni vigenti in Regno Unito per arginare la pandemia di Covid-19. Elisabeth si è sposata con Norbert Klopp nel 1960, e dalla loro unione sono nati tre figli. Dopo Stefanie e Isolde è venuto alla luce Jurgen, il fratello più giovane, nato nel 1967. "Lei significava tutto per me. Era una vera mamma nel miglior senso della parola. Come credente in Cristo, so che ora è in un posto migliore."

