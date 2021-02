L’ultima svolta leghista sull’immigrazione: Salvini accetta anche il nuovo decreto sicurezza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La fase di svolta della Lega passa anche dal tema dell’immigrazione. Matteo Salvini sembra disposto a pagare a tutti i costi il biglietto di ingresso nel governo Draghi, anche rinunciando alla battaglia sui decreti sicurezza fino a ieri pilastro dell’opposizione leghista al governo Conte. In un’intervista a Avvenire, il leader della Lega dice chiaro e tondo quali sono le sue condizioni per far parte del nuovo esecutivo, da cui di fatto sarebbe fuori solo Fratelli d’Italia. Al quotidiano della Cei, Salvini dice: «A me basta, a legislazione vigente, una politica seria di controllo e verifica di chi entra nel Paese». Al presidente incaricato Draghi, quindi, Salvini non chiede di tornare ai suoi decreti sicurezza, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La fase didella Lega passadal tema dell’immigrazione. Matteosembra disposto a pagare a tutti i costi il biglietto di ingresso nel governo Draghi,rinunciando alla battaglia sui decretifino a ieri pilastro dell’opposizioneal governo Conte. In un’intervista a Avvenire, il leader della Lega dice chiaro e tondo quali sono le sue condizioni per far parte delesecutivo, da cui di fatto sarebbe fuori solo Fratelli d’Italia. Al quotidiano della Cei,dice: «A me basta, a legislazione vigente, una politica seria di controllo e verifica di chi entra nel Paese». Al presidente incaricato Draghi, quindi,non chiede di tornare ai suoi decreti, ...

AlanCarter72 : @matteosalvinimi a settembre 2020 è stata l'ultima volta che ho votato lega, la tua svolta europeista è inaccettabile per un nazionalista - ilfoglio_it : La svolta europeista sarà a metà se prima la Lega non entrerà nel Ppe - Z_Ale : @LegaSalvini La svolta che ? A voi interessano solo i soldi e questa è l’ultima opportunità e vi prostituite intell… - an12frnc : RT @TGTGTV2000: A #TGtg su #TV2000 la giornalista Carmen Lasorella: 'Domani mentre #Salvini sarà alle #consultazioni si voterà sui fondi de… - apbradipo : RT @OrioliPaolo: +++ Salvini propone Carola #Rackete come Ministro degli Interni in quota Lega: 'Ho sempre fatto il tifo per lei' +++ L'ul… -

