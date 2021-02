Lotto, a Napoli esce il numero ritardatario e arrivano vincite milionarie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lotto, estrazione martedì 9 febbraio 2021 9 febbraio 2021 Regola rispettata. Ad ogni uscita, nel gioco del Lotto, di un numero ritardatario corrispondono infatti sempre vincite importanti. È successo ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021), estrazione martedì 9 febbraio 2021 9 febbraio 2021 Regola rispettata. Ad ogni uscita, nel gioco del, di uncorrispondono infatti sempreimportanti. È successo ...

NapoliToday : #Cronaca Lotto, a Napoli esce il numero ritardatario e arrivano vincite milionarie - Agimegitalia : #Lotto, esce l’atteso #ritardatario di #Napoli e sulla ruota partenopea finiscono #vincite per 3,3 milioni di euro… - Renato1753 : @Chiariello_CS @YouTube Sempre più Mago. Oh Divino Otelma ha visto in anticipo che Gattuso non era l'allenatore per… -