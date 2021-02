Lotteria degli scontrini, quali sono le spese escluse (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con una serie di faq, l’Agenzia delle Entrate ha svelato quali sono le spese escluse dalla Lotteria degli scontrini. Non tutte le spese infatti generano biglietti virtuali validi per partecipare alle estrazioni: non partecipano gli acquisti a teatro, al museo o con i ticket restaurant. Così come non partecipano i pieni dal benzinaio o le spedizioni dei pacchi postali, per i quali non c’è alcuna certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Vediamo insieme quali sono tutte le spese escluse. Lotteria degli scontrini, quali acquisti non sono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con una serie di faq, l’Agenzia delle Entrate ha svelatoledalla. Non tutte leinfatti generano biglietti virtuali validi per partecipare alle estrazioni: non partecipano gli acquisti a teatro, al museo o con i ticket restaurant. Così come non partecipano i pieni dal benzinaio o le spedizioni dei pacchi postali, per inon c’è alcuna certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Vediamo insiemetutte leacquisti non...

