Lorenzo Cesa ricoverato per Covid: le sue condizioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ex segretario dell’Udc Lorenzo Cesa è stato ricoverato ieri sera per Covid: l’annuncio dell’ufficio stampa Getty ImagesLorenzo Cesa, segretario dell’Udc fino a tre settimane fa, è stato ricoverato causa Covid allo Spallanzani di Roma. La notizia viene diffusa dall’ufficio stampa del partito. Il ricovero è avvenuto ieri sera presso presso il dipartimento guidato dal Professor Nicola Petrosillo. “Le sue condizioni sono da considerarsi stazionarie“, spiega in chiusura la nota stampa. Lo stesso Cesa con un tweet ha comunicato il suo ricovero. Settant’anni il prossimo agosto, Cesa è stato segretario dell’Udc dal 2005 fino allo scorso 21 gennaio quando nell’ambito di un’inchiesta antimafia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ex segretario dell’Udcè statoieri sera per: l’annuncio dell’ufficio stampa Getty Images, segretario dell’Udc fino a tre settimane fa, è statocausaallo Spallanzani di Roma. La notizia viene diffusa dall’ufficio stampa del partito. Il ricovero è avvenuto ieri sera presso presso il dipartimento guidato dal Professor Nicola Petrosillo. “Le suesono da considerarsi stazionarie“, spiega in chiusura la nota stampa. Lo stessocon un tweet ha comunicato il suo ricovero. Settant’anni il prossimo agosto,è stato segretario dell’Udc dal 2005 fino allo scorso 21 gennaio quando nell’ambito di un’inchiesta antimafia ...

