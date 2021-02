Lorenzo Cesa ricoverato allo Spallanzani per Covid. Le condizioni dell’ex segretario Udc sono “stazionarie” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ex segretario dell’Udc Lorenzo Cesa – dimessosi a fine gennaio dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per associazione a delinquere dalla procura di Catanzaro – è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma per coronavirus. Lo rende noto l’ufficio stampa del partito, chiarendo che le sue condizioni “sono da considerarsi stazionarie”. Lo stesso Cesa ha dato la notizia via Twitter, ringraziando amici, sostenitori e colleghi dell’Udc per “le manifestazioni di affetto e vicinanza”. “Mi spiace molto del ricovero di Cesa, sapevo che aveva contratto il virus e anche per questo l’altro giorno abbiamo sospeso la direzione nazionale dell’Udc ma stava a casa, l’avevo sentito”, spiega la senatrice dell’Udc Paola Binetti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’exdell’Udc– dimessosi a fine gennaio dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per associazione a delinquere dalla procura di Catanzaro – è statoall’ospedaledi Roma per coronavirus. Lo rende noto l’ufficio stampa del partito, chiarendo che le sueda considerarsi”. Lo stessoha dato la notizia via Twitter, ringraziando amici, sostenitori e colleghi dell’Udc per “le manifestazioni di affetto e vicinanza”. “Mi spiace molto del ricovero di, sapevo che aveva contratto il virus e anche per questo l’altro giorno abbiamo sospeso la direzione nazionale dell’Udc ma stava a casa, l’avevo sentito”, spiega la senatrice dell’Udc Paola Binetti. ...

