Lorenzo Cesa ricoverato allo Spallanzani per Covid: "Condizioni stazionarie" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Lorenzo Cesa è stato ricoverato ieri era per Covid all’ospedale Spallanzani, a Roma, presso il dipartimento guidato dal Professor Nicola Petrosillo. Le sue Condizioni sono da considerarsi stazionarie”. Lo rende noto l’Ufficio stampa dell’Udc. Su Twitter il segretario dell’Udc ha ringraziato chi gli ha mostrato affetto e vicinanza. Cari amici, sono stato ricoverato ieri sera per #Covid19 all'Ospedale #Spallanzani presso il Dipartimento guidato dal professor Nicola Petrosillo. Le mie Condizioni sono stazionarie. Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto e vicinanza!— Lorenzo Cesa (@L Cesa) February 10, 2021 Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “è statoieri era perall’ospedale, a Roma, presso il dipartimento guidato dal Professor Nicola Petrosillo. Le suesono da considerarsi”. Lo rende noto l’Ufficio stampa dell’Udc. Su Twitter il segretario dell’Udc ha ringraziato chi gli ha mostrato affetto e vicinanza. Cari amici, sono statoieri sera per #19 all'Ospedale #presso il Dipartimento guidato dal professor Nicola Petrosillo. Le miesono. Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto e vicinanza!—(@L) February 10, 2021

